В Волгограде отмечают День победы в Сталинградской битве

В России 2 февраля отмечают 82-й годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Главные торжества проходят в этот день в Волгограде. И хотя отмечают дату скромно, без военного парада, волгоградцам есть куда сходить в этот памятный день. А волгоградский губернатор вместе с мэром и депутатами посетили Мамаев курган. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню в зале Воинской славы, к могиле Маршала Чуйкова, могиле Неизвестного солдата и Малой братской могиле.