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КПП «Гишткуприк» на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Пограничный таможенный пост «Гишткуприк» в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана с 5 февраля закроют на 4 месяца, сообщает Таможенный комитет.

Источник: Таможеннқй комитет Узбекистана

Ограничение вводят для завершения работ по капитальному строительству и реконструкции.

В частности, планируется демонтировать временные постройки на посту, благоустроить территорию и создать необходимую инфраструктуру на прилегающей территории.

С 5 февраля 2025 года движение граждан и транспортных средств, следующих через пограничный таможенный пост «Гишткуприк», будет перенаправлено на пограничный таможенный пост «Навои».

говорится в сообщении

Пешеходы и транспортные средства, включая автобусы, смогут пересекать границу недалеко от поста «Гишткуприк»: через недавно открытый после реконструкции пост «Навои» в Ташкентском районе Ташобласти.

Для обеспечения удобства передвижения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов движение грузового транспорта через пост «Навои» временно запрещено.

таможня