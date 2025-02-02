КПП «Гишткуприк» на границе Узбекистана с Казахстаном временно закроют

Ограничение вводят для завершения работ по капитальному строительству и реконструкции.
В частности, планируется демонтировать временные постройки на посту, благоустроить территорию и создать необходимую инфраструктуру на прилегающей территории.
С 5 февраля 2025 года движение граждан и транспортных средств, следующих через пограничный таможенный пост «Гишткуприк», будет перенаправлено на пограничный таможенный пост «Навои».
Пешеходы и транспортные средства, включая автобусы, смогут пересекать границу недалеко от поста «Гишткуприк»: через недавно открытый после реконструкции пост «Навои» в Ташкентском районе Ташобласти.
Для обеспечения удобства передвижения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов движение грузового транспорта через пост «Навои» временно запрещено.