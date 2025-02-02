Администрация Миасса объявила о закрытии всех ледовых городков

В Миассе Челябинской области досрочно закрывают ледовые городки. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в городской администрации.
— В связи с теплой погодой и имеющимися актами вандализма в ледовых городках для обеспечения безопасности посетителей все ледовые городки сегодня вечером будут демонтированы, — объяснили в мэрии Миасса.
В администрации добавили, что по нормативам эксплуатация сделанных изо льда объектов разрешена только при стойких минусовых температурах. Жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием.