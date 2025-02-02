Крупнейший в мире айсберг лишился куска размером с четверть Минска

В сообщении сказано, что от самого большого в мире айсберга А23а откололся кусок размером 80 квадратных километров, что составляет четверть Минска. Уточняется, что это составляет 2% от айсберга. Интересно, что примерно такую же площадь имеют белорусские Барановичи.