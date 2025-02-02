Крупнейший в мире айсберг лишился куска размером с четверть Минска. Подробности рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института России, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что от самого большого в мире айсберга А23а откололся кусок размером 80 квадратных километров, что составляет четверть Минска. Уточняется, что это составляет 2% от айсберга. Интересно, что примерно такую же площадь имеют белорусские Барановичи.
«Площадь Минска составляет около 350 квадратных километров, размер айсберга — примерно четвертая часть площади белорусской столицы», — отметили в сообщении.
Сообщается, что сейчас айсберг дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия, расположенного в Южной Атлантике. Так, за последние десять дней он отдалился примерно на 40 километров от береговой линии.
Главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации российского НИИ Полины Солощук уточнила, что с ноября 2023 года в период дрейфа по чистой воде площадь айсберга уменьшилась почти на 11%.
Кстати, Минск признан самым солнечным городом Беларуси: «За январь — октябрь 2024 года было всего 44 дня без солнца».
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