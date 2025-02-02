Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобилистов Ростовской области просят помочь в поиске пропавшего

В Ростовской области продолжаются поиски пропавшего пенсионера.
Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов Ростовской области просят помочь в поиске пропавшего. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

23 января Георгий Ворошилов вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы. Сейчас помощь требуется и от автомобилистов, которые 23 января проезжали в Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском, Кашарском, Боровском и Советском районах.

— Если Ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, просим сообщить информацию, — говорится в сообщении.