Автомобилистов Ростовской области просят помочь в поиске пропавшего

23 января Георгий Ворошилов вышел из дома и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы. Сейчас помощь требуется и от автомобилистов, которые 23 января проезжали в Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском, Кашарском, Боровском и Советском районах.