В Екатеринбурге 8 февраля можно будет доехать до лыжни бесплатно

«Есть площадки с абсолютно плоским рельефом. Например, акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ. Достаточно простая дистанция на лыжной базе школы № 19, в парке Преображенском. Посложнее будет на лыжне спортивной школы “Родонит”, спортивного комплекса “Калининец”, лыжной базы “Локомотив”», — рассказал замдиректора департамента физической культуры и спорта мэрии Иван Алыпов. По его словам, массового старта не будет, можно прийти в любое время.