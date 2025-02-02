«Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины». Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год

В сообщении сказано, что белорусы в 2024 году больше всего покупали морепродукты — на 26,6%, чем в 2023 году. Так, белорусами было куплено восемь тонн морепродуктов за год. Кроме того, активно покупались и овощи. Продажа картошки увеличилась на 13,7%, а белокочанной капусты — на 5,9%. Кроме того, на 9,1% увеличились продажи репчатого лука, свежих огурцов — на 13,7%, свеклы — на 13,5%.