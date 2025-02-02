«Покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины». Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год

Белстат сообщил, что белорусы покупали больше морепродуктов, но меньше говядины в 2024 году. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В сообщении сказано, что белорусы в 2024 году больше всего покупали морепродукты — на 26,6%, чем в 2023 году. Так, белорусами было куплено восемь тонн морепродуктов за год. Кроме того, активно покупались и овощи. Продажа картошки увеличилась на 13,7%, а белокочанной капусты — на 5,9%. Кроме того, на 9,1% увеличились продажи репчатого лука, свежих огурцов — на 13,7%, свеклы — на 13,5%.
Также белорусы стали больше покупать минеральную воду — на 14,8%. Вместе с тем, в стране снизились продажи консервов, пресервов из рыбы, икры, икорных изделий. В 2024 году их купили на 15,5% меньше. Уменьшились продажи мяса: говядины — на 11,7%, свинины — на 6,4%. В Белстате добавили, что продажи сахара снизились на 5,6%, гречки — 2,2%, риса — 2%, макарон — 3,6%. Указанные данные были предоставлены в сравнении с 2023 годом.
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