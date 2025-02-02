Сердце не выдержало разлуки: умер самый верный пес Волгограда

В волгоградском зооцентре «Дино» умер пес Гром. Овчарка, которую привезли сюда в декабре прошлого года. Его хозяина забрали в реанимацию с места ДТП, после чего собака несколько дней не покидала разбитую машину в ожидании, что главный человек в ее жизни вернется. Когда хозяин умер в больнице, сотрудники приюта для животных забрали Грома к себе. К новому месту и новым людям он долго не мог привыкнуть. А утром 2 февраля его нашли мертвым в вольере.
Как говорят сотрудники, еще вчера пес ел свою кашу и вел себя как обычно — никаких намеков на плохое самочувствие. Вероятно, у старенькой собаки не выдержало сердце от разлуки. Он очень грустил без своего друга.
— Похоже, что прям во сне. Лежал на своей лежаночке в естественной позе. Мы думали сначала, что он спит. Сердце разрывается, лети на небо, к своему любящему хозяину, самая верная овчарка Волгограда, — грустят сотрудники зооцентра, успевшие полюбить этого преданного пса.
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В приюте еще очень много животных, которым нужна помощь или любящая семья. Как помочь или забрать себе четвероногого друга, читайте на страничках зооцентра «Дино».