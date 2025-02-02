Сердце не выдержало разлуки: умер самый верный пес Волгограда

В волгоградском зооцентре «Дино» умер пес Гром. Овчарка, которую привезли сюда в декабре прошлого года. Его хозяина забрали в реанимацию с места ДТП, после чего собака несколько дней не покидала разбитую машину в ожидании, что главный человек в ее жизни вернется. Когда хозяин умер в больнице, сотрудники приюта для животных забрали Грома к себе. К новому месту и новым людям он долго не мог привыкнуть. А утром 2 февраля его нашли мертвым в вольере.