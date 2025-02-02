Минархитектуры повысило коэффициент переоценки имущества в Беларуси. Это следует из данных постановления № 8 Министерства архитектуры и строительства от 22 января 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, размер коэффициента на 1 января 2025 года был установлен в 1,1347. Это затронет принадлежащие физическим лицам жилые дома, квартиры, садовые домики, дачи. Также указаны нежилые помещения, хозяйственные постройки, гаражи, машино-места.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко значительно упростил механизм приемки новых зданий в Беларуси.
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