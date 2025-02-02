Жена Ливанова опровергла ТАСС данные о переводе артиста в реанимацию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Елена Ливанова, супруга 89-летнего народного артиста РСФСР Василия Ливанова, в беседе с ТАСС опровергла информацию об экстренном переводе артиста в реанимацию. По ее словам, Ливанов чувствует себя хорошо.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ливанов был якобы экстренно переведен в реанимацию, и «врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние».
«Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом», — сказала жена Ливанова, отвечая на вопрос соответствует ли действительности информация о нахождении актера в реанимации.
Об артисте
Ливанов родился 19 июля 1935 года. Окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (Московский академический художественный лицей), Театральное училище имени Щукина (Театральный институт имени Б. В. Щукина), а также режиссерские курсы при Госкино СССР в мастерской Михаила Ромма. Самая известная его роль — Шерлок Холмс в советских фильмах Игоря Масленникова.