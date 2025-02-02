Все 33 зимних пляжа в Сочи будут работать до 1 мая

Ранее «Югополис» рассказывал, что прошлой осенью на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края подготовили 60 зимних пляжей. Из них больше всего — в Сочи. Еще 16 — в Геленджике, по три — в Темрюкском районе и Новороссийске. Пять пляже должны были заработать в Анапе.