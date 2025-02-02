Все 33 зимних пляжа в Сочи будут работать до 1 мая

Зимние пляжи в Сочи будут работать до 1 мая. Сейчас их на курорте открыто 33. В администрации курорта подсчитали, что за три месяца инфраструктурой для отдыха воспользовались полмиллиона человек.
Зимние пляжи открытых во всех районах сочинского побережья. Узнать их можно по золотистым флагам. Открыты пляжи с 09:00 до 17:00. В это время там работает охрана и остальные сервисы.
Ранее «Югополис» рассказывал, что прошлой осенью на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края подготовили 60 зимних пляжей. Из них больше всего — в Сочи. Еще 16 — в Геленджике, по три — в Темрюкском районе и Новороссийске. Пять пляже должны были заработать в Анапе.
Губернатор Вениамин Кондратьев в конце ноября 2024 года рассказывал, что в дальнейшем число зимних пляжей планируют довести до 80. Их открывают в рамках концепции всесезонного отдыха «Жарко круглый год». Для туристов в любое время года доступны не только пляжи, но и турмаршруты, сельский и гастротуризм, винодельни, напомнил глава региона.