Омичка родила тройню и стала матерью сразу шестерых детей

В Омске на свет появились первые тройняшки в 2025 году. Мама и ее сыновья — Арсений, Матвей и Тимофей, чувствуют себя хорошо. Для Омска рождение сразу троих малышей — явление нечастое. По статистике такие случаи происходят в среднем раз в год.