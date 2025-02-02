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Омичка родила тройню и стала матерью сразу шестерых детей

Арсений, Матвей и Тимофей появились на свет на 33-й неделе беременности.
Источник: Комсомольская правда

В Омске на свет появились первые тройняшки в 2025 году. Мама и ее сыновья — Арсений, Матвей и Тимофей, чувствуют себя хорошо. Для Омска рождение сразу троих малышей — явление нечастое. По статистике такие случаи происходят в среднем раз в год.

У многодетной мамы уже есть трое сыновей — Даниил, Никита и Артем. Малыши появились на свет на 33 неделе беременности в городском клиническом перинатальном центре Омска.

Беременность по словам врачей проходила хорошо, дети появились на свет благодаря операции кесарева сечения. Особенностью течения гестации стало то, что каждый ребенок рос и развивался отдельно внутри собственного плодного пузыря и питался с помощью персональной плаценты.

Рекорд по числу рождений тройняшек был поставлен в 2022 году. Тогда в Омской области таких случаев было четыре.

Ранее мы писали, какими именами чаще всего называли малышей в январе 2025 года.