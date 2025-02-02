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Молдова превращается в каток: Уже к вечеру воскресенья на страну обрушится дождь, снег и заморозки — синоптики бьют тревогу

С 16:00 2 февраля до 10:00 3 февраля — осадки в виде дождя со снегом и снега.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Опять катаклизм в Молдове!

Синоптики объявили «желтый код».

С 16:00 2 февраля до 10:00 3 февраля — осадки в виде дождя со снегом и снега.

В общем, сначала будет слякотно, а опять подмерзнет, — будет еще и гололед.

Берегите себя и близких!!!