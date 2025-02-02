Молдова превращается в каток: Уже к вечеру воскресенья на страну обрушится дождь, снег и заморозки — синоптики бьют тревогу

Опять катаклизм в Молдове!
Синоптики объявили «желтый код».
С 16:00 2 февраля до 10:00 3 февраля — осадки в виде дождя со снегом и снега.
В общем, сначала будет слякотно, а опять подмерзнет, — будет еще и гололед.
Берегите себя и близких!!!
С 16:00 2 февраля до 10:00 3 февраля — осадки в виде дождя со снегом и снега.
Опять катаклизм в Молдове!
Синоптики объявили «желтый код».
С 16:00 2 февраля до 10:00 3 февраля — осадки в виде дождя со снегом и снега.
В общем, сначала будет слякотно, а опять подмерзнет, — будет еще и гололед.
Берегите себя и близких!!!