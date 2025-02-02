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15-летнего подростка поймали за рулем мотоцикла в Черемховском районе

Школьник взял мотоцикл у отца.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемховском районе за рулем мотоцикла поймали 15-летнего школьника. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Парня заметили на улице Победы поселка Михайловка. Он ехал без шлема.

— С помощью специального громкоговорящего устройства дорожные полицейские потребовали водителя остановиться. Однако молодой человек на байке прибавил скорость и попытался скрыться, — поделились инспекторы.

Вскоре подростка остановили и он признался, что взял байк у отца. Инспекторы передали информацию в ПДН, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семейная пара погибла на пожаре в одном из садоводств Братска.