15-летнего подростка поймали за рулем мотоцикла в Черемховском районе

В Черемховском районе за рулем мотоцикла поймали 15-летнего школьника. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Парня заметили на улице Победы поселка Михайловка. Он ехал без шлема.
— С помощью специального громкоговорящего устройства дорожные полицейские потребовали водителя остановиться. Однако молодой человек на байке прибавил скорость и попытался скрыться, — поделились инспекторы.
Вскоре подростка остановили и он признался, что взял байк у отца. Инспекторы передали информацию в ПДН, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.
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