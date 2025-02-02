По прогнозу — снег и гололедица. В МЖКХ рассказали, как организованы работы по уборке улиц и дорог

Для безопасности движения коммунальные службы обрабатывают дорожное полотно в населенных пунктах песко-соляными смесями. Утром на улицы страны выехали работать 484 единицы специальной коммунальной техники: 235 песко- и солеразбрасывателей, 177 снегоуборочных машин, 72 машины для погрузки и вывоза снега и другой техники.