По прогнозу — снег и гололедица. В МЖКХ рассказали, как организованы работы по уборке улиц и дорог

Для безопасности движения коммунальные службы обрабатывают дорожное полотно в населенных пунктах песко-соляными смесями. Утром на улицы страны выехали работать 484 единицы специальной коммунальной техники: 235 песко- и солеразбрасывателей, 177 снегоуборочных машин, 72 машины для погрузки и вывоза снега и другой техники.
Вместе с техникой работает более 1,3 тыс. работников ЖКХ. Если есть замечания по работе коммунальных служб, граждане могут обратиться по номерам 115 (диспетчерская служба 115) и 125 (единый номер дорожной службы).