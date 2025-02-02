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По прогнозу — снег и гололедица. В МЖКХ рассказали, как организованы работы по уборке улиц и дорог

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства БЕЛТА рассказали, как организованы работы по уборке улично-дорожной сети.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: БЕЛТА

Для безопасности движения коммунальные службы обрабатывают дорожное полотно в населенных пунктах песко-соляными смесями. Утром на улицы страны выехали работать 484 единицы специальной коммунальной техники: 235 песко- и солеразбрасывателей, 177 снегоуборочных машин, 72 машины для погрузки и вывоза снега и другой техники.

Вместе с техникой работает более 1,3 тыс. работников ЖКХ. Если есть замечания по работе коммунальных служб, граждане могут обратиться по номерам 115 (диспетчерская служба 115) и 125 (единый номер дорожной службы).

ЖКХ