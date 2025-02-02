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На Волгоградскую область обрушится сильный снегопад

В регионе прогнозируется потепление до +8 градусов и обильный снег.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°

В первый день новой рабочей недели, 3 февраля, местами в Волгоградской области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Столбики термометров ночью будут показывать +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

Во вторник, 4 февраля, также ожидаются днем осадки, а в отдельных районах региона сильный снег и местами туман. Скорость порывов ветра достигнет 6−11 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день составит ночью +3…-3 градуса, а днем потеплеет до −1…+4.