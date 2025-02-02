На Волгоградскую область обрушится сильный снегопад

В первый день новой рабочей недели, 3 февраля, местами в Волгоградской области прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Столбики термометров ночью будут показывать +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.