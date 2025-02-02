В Краснодаре на ул. Богатырской ограничат движение из-за ремонта с 3 февраля

Днем 3 февраля перекроют ул. Богатырскую в Краснодаре. Ее перекроют на 10 дней для ремонта. Ограничения введут по обеим полосам от 110 до 130 дома в районе ул. Выездной.
«Для личного и общественного транспорта организуют объезд ремонтируемого участка по временной полосе с реверсивным движением», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Дорогу продолжат вдоль ремонтируемого участка. Там же установят светофоры для регулировки движения транспорта. также перенесут остановки. Временно они будут расположены на перекрестке ул. Богатырская-Выездная.