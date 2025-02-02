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Бастрыкин поручил предоставить доклад о ДТП в Башкирии с пьяным правоохранителем

Сейчас обвиняемого заключили под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании смертельного ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 11 января в Стерлитамаке, когда правоохранитель в пьяном состоянии совершил аварию, в которой погиб местный житель.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии, повлекшем смерть человека. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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