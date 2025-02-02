Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о будущем «Городской электрички» Уфы

Дирекция Куйбышевской железной дороги в рамках пресс-конференции сообщила о перспективах развития проекта «Городской электрички» Уфы.

Источник: БППК

Как уточнили железнодорожники, для организации тактового, то есть интенсивного движения пригородных поездов, необходим вынос грузового движения на Южный обход Уфы. Для этого нужно реализовать проект «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино (Южный обход Уфы)». Финансирование данного проекта предусматривается из средств Фонда национального благосостояния.

Время в пути от Демы до Шакши на электричке составляет около 45 минут, на автобусе — более часа. По маршруту уфимской городской электрички курсирует современный подвижной состав: ЭС2Г «Ласточка», ЭС104 «Финист», ЭП2Д. Пассажиропоток на маршруте продолжает расти.

С 1 января 2025 года границы транспортного проекта были расширены до станции Иглино, как и действие единой транспортной карты «Алга».