Стало известно о будущем «Городской электрички» Уфы

Как уточнили железнодорожники, для организации тактового, то есть интенсивного движения пригородных поездов, необходим вынос грузового движения на Южный обход Уфы. Для этого нужно реализовать проект «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино (Южный обход Уфы)». Финансирование данного проекта предусматривается из средств Фонда национального благосостояния.