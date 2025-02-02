Стало известно о будущем «Городской электрички» Уфы

Как уточнили железнодорожники, для организации тактового, то есть интенсивного движения пригородных поездов, необходим вынос грузового движения на Южный обход Уфы. Для этого нужно реализовать проект «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино (Южный обход Уфы)». Финансирование данного проекта предусматривается из средств Фонда национального благосостояния.
Время в пути от Демы до Шакши на электричке составляет около 45 минут, на автобусе — более часа. По маршруту уфимской городской электрички курсирует современный подвижной состав: ЭС2Г «Ласточка», ЭС104 «Финист», ЭП2Д. Пассажиропоток на маршруте продолжает расти.
С 1 января 2025 года границы транспортного проекта были расширены до станции Иглино, как и действие единой транспортной карты «Алга».