Скончался новосибирский писатель Михаил Щукин

Михаил Щукин — лауреат нескольких советских и российских литературных премий, включая премию имени Валентина Распутина за роман «Каторжная воля» в 2018 году. «Село Пеньково, Маслянинский район, куда мы приехали на встречу с читателями. Я увидел свою книгу “Ямщина”, зачитанную в буквальном смысле до дыр, и обложка настолько развалилась, что ее скотчем склеили. Я эту книгу выпросил, поставил у себя на полке. И это тоже получше всякой премии», — говорил он в одном из интервью.