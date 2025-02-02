Акция «Эстафета Победы» стартовала из Брестской крепости вдоль границ стран СНГ. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В Пограничном комитете сказали, что 2 февраля, в воскресенье, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» было дано начало Эстафете вдоль границ стран-участников СНГ, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сообщается, что указанная акция проводится согласно решению Совета глав государства СНГ по предложению Совета командующих Пограничными войсками. В ГПК обратили внимание на то, что одновременно с Брестом вторая эстафета стартовала в Мурманске.
Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал о проведении парада в Минске 9 Мая 2025 года.
Тем временем Минтруда сказало, что 875 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси.
Кстати, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.