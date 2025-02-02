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Акция «Эстафета Победы» стартовала из Брестской крепости вдоль границ стран СНГ

Из Брестской крепости стартовала международная акция «Эстафета Победы».

Источник: Комсомольская правда

Акция «Эстафета Победы» стартовала из Брестской крепости вдоль границ стран СНГ. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В Пограничном комитете сказали, что 2 февраля, в воскресенье, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» было дано начало Эстафете вдоль границ стран-участников СНГ, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что указанная акция проводится согласно решению Совета глав государства СНГ по предложению Совета командующих Пограничными войсками. В ГПК обратили внимание на то, что одновременно с Брестом вторая эстафета стартовала в Мурманске.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал о проведении парада в Минске 9 Мая 2025 года.

Тем временем Минтруда сказало, что 875 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси.

Кстати, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.