Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет

«Мама дождалась папу из армии, сыграли свадьбу, родилась я. Такая история любви длиною в жизнь. Баловали меня все: и мама, и папа, и дедушка, и бабушки. Я была и остаюсь единственной дочкой в семье, долгое время была единственной внучкой, получила максимум любви, внимания и заботы. Мама какое-то время работала, потом была “на хозяйстве” и уделяла все свое время моему творческому развитию, за что я ей очень благодарна. Сколько себя помню, мама была рядом всегда».