Мокрый снег и гололедица ожидаются на свердловских трассах с 3 по 5 февраля

Напомним, 3 февраля в Екатеринбург и Свердловскую область придет похолодание: днем будет −1, ночью −3. Еще холоднее будет в следующие выходные. Днем 7 и 8 февраля столбик термометра может опуститься до −7, а ночью до −12.