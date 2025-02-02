Мокрый снег и гололедица ожидаются на свердловских трассах с 3 по 5 февраля

Свердловских водителей предупредили об опасных условиях езды на трассах региона из-за непогоды. Соответствующее предупреждение выпустили в ФКУ «Уралуправтодор».
— Будьте внимательны! 3 февраля на территории Свердловской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. 4 февраля небольшой, местами умеренный снег. 5 февраля местами небольшой снег, — говорится в сообщении.
На данный момент трассы обрабатывают, чтобы избежать гололеда. Также на трассах круглосуточно дежурит дорожная техника.
Напомним, 3 февраля в Екатеринбург и Свердловскую область придет похолодание: днем будет −1, ночью −3. Еще холоднее будет в следующие выходные. Днем 7 и 8 февраля столбик термометра может опуститься до −7, а ночью до −12.