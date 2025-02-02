«Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва». Белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью модному журналу Flaunt шокировала неожиданным признанием, рассказав о своих проигрышах.
— Большую часть времени я проигрываю. Научиться проигрывать — самый трудный урок. Во-первых, вы не принимаете потерю и ведете себя как стерва, — призналась теннисистка.
Соболенко призналась, что научиться проигрывать, оставаться при этом хорошим человеком и понять, что это всего лишь мгновение — довольно сложно. Говоря о том, что сейчас она является первой ракеткой мира, теннисистка акцентировала внимание на том, что смогла выиграть только четыре турнира.
— Важно по-прежнему наслаждаться жизнью, пока вы не добиваетесь того успеха, которого хотели бы иметь на площадке, — заявила Арина Соболенко.
Ранее Арина Соболенко показала горячие фото в купальнике: «Идеальный день отдыха».
Кроме того, Соболенко объяснила, что с ней произошло в Австралии: «Я уже скучаю по тебе!».
Тем временем Овечкин забил 877-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Виннипегу».