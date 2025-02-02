«Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва». Белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание

Соболенко призналась, что научиться проигрывать, оставаться при этом хорошим человеком и понять, что это всего лишь мгновение — довольно сложно. Говоря о том, что сейчас она является первой ракеткой мира, теннисистка акцентировала внимание на том, что смогла выиграть только четыре турнира.