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«Большую часть времени я проигрываю, веду себя как стерва». Белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала неожиданное признание

Белоруска Соболенко шокировала неожиданным признанием, сказав о проигрышах.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью модному журналу Flaunt шокировала неожиданным признанием, рассказав о своих проигрышах.

— Большую часть времени я проигрываю. Научиться проигрывать — самый трудный урок. Во-первых, вы не принимаете потерю и ведете себя как стерва, — призналась теннисистка.

Соболенко призналась, что научиться проигрывать, оставаться при этом хорошим человеком и понять, что это всего лишь мгновение — довольно сложно. Говоря о том, что сейчас она является первой ракеткой мира, теннисистка акцентировала внимание на том, что смогла выиграть только четыре турнира.

— Важно по-прежнему наслаждаться жизнью, пока вы не добиваетесь того успеха, которого хотели бы иметь на площадке, — заявила Арина Соболенко.

Ранее Арина Соболенко показала горячие фото в купальнике: «Идеальный день отдыха».

Кроме того, Соболенко объяснила, что с ней произошло в Австралии: «Я уже скучаю по тебе!».

Тем временем Овечкин забил 877-й гол, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Виннипегу».