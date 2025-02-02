Рябов: зима возвращается. Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 февраля

В начале недели погоду будут определять слабые атмосферные фронты. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки (снег и мокрый снег). Утром и ночью местами возможен слабый туман, влажность достигнет 80%. Ветер будет умеренным, преимущественно северо-западным и северным. Ночью температура составит от минус 1 минус 7 градусов, в понедельник днем около 0, а во вторник — от плюс 1 до минус 4.