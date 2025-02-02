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Рябов: зима возвращается. Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 февраля

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зима возвращается, и на следующей неделе ожидаются первые ее признаки в виде мокрого снега. Однако сильных морозов в феврале не предвидится, средняя температура останется немного выше нормы. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: БЕЛТА

В начале недели погоду будут определять слабые атмосферные фронты. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки (снег и мокрый снег). Утром и ночью местами возможен слабый туман, влажность достигнет 80%. Ветер будет умеренным, преимущественно северо-западным и северным. Ночью температура составит от минус 1 минус 7 градусов, в понедельник днем около 0, а во вторник — от плюс 1 до минус 4.

Ближе к середине недели погоду будет контролировать область высокого атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков в большинстве районов. Ветер останется умеренным, с северной составляющей, влажность также составит до 80%. На дорогах возможна гололедица. В среду ночью температура будет колебаться от минус 1 до минус 7, в дневные часы около 0.

Во второй половине недели, по предварительным данным, погоду продолжат формировать слабые атмосферные фронты и область высокого давления. Возможны небольшие кратковременные осадки, ветер будет умеренным и переменным. Ночью температура составит от 0 до минус 6 градусов, днем в четверг и пятницу ожидается около 0.

В выходные ожидается влияние антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным, восточным и юго-восточным. Ночью и утром местами возможен туман, влажность составит до 70%. Ночью температура будет варьироваться от минус 3 до минус 8, в середине дня в субботу — до минус 2, а в воскресенье — до минус 3.