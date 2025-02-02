«Рыба в длину со взрослого человека». Гигантского 36-килограммового сома поймали белорусские рыбаки

В Беларуси рыбаки поймали сома весом 36 килограмм и размером с человека. Подробности опубликованы в соцсетях группы «Рыбалка в Гродно».
«Маленький сомик», — подписали снимок с гигантским сомом рыбаки.
Говорится, что огромную рыбу весом 36 килограмм удалось поймать во время одной из недавних рыбалок. После фото сома отпустили в реку. На вопрос пользователей о том, на что именно рыбаки смогли поймать сома, рыбаки ответили так:
«Случайно был подбагрен при ловле джигом».
Гигантского сома поймали рыбаки в Беларуси. Фото: соцсети группы «Рыбалка в Гродно».
Кроме того, под публикацией с сомом пользователи благодарят рыбаков за то, что они отпустили рыбу в реку.
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