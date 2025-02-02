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«Рыба в длину со взрослого человека». Гигантского 36-килограммового сома поймали белорусские рыбаки

В Беларуси рыбаки поймали сома весом 36 килограмм и размером с человека.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси рыбаки поймали сома весом 36 килограмм и размером с человека. Подробности опубликованы в соцсетях группы «Рыбалка в Гродно».

«Маленький сомик», — подписали снимок с гигантским сомом рыбаки.

Говорится, что огромную рыбу весом 36 килограмм удалось поймать во время одной из недавних рыбалок. После фото сома отпустили в реку. На вопрос пользователей о том, на что именно рыбаки смогли поймать сома, рыбаки ответили так:

«Случайно был подбагрен при ловле джигом».

Гигантского сома поймали рыбаки в Беларуси. Фото: соцсети группы «Рыбалка в Гродно».

Кроме того, под публикацией с сомом пользователи благодарят рыбаков за то, что они отпустили рыбу в реку.

Тем временем рыбак поймал огромную щуку в реке Свислочь в Осиповичском районе: «Длина 120 сантиметров, вес 15,6 килограммов».

Кстати, первые тюльпаны продают за шесть рублей за штуку на Комаровском рынке Минска.

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