Уфимцы могут наблюдать слияние Венера и Нептуна

В столице Башкирии можно будет наблюдать уникальное небесное явление. По информации Уфимского планетария, слияние Венеры и Нептуна произойдет 3 февраля.
В планетарии сообщили, что на небосводе невооруженным глазом можно будет видеть Венеру. Для Нептуна понадобится телескоп.
Происходить слияние будет короткое время и за горизонт планеты уйдет уже после 22:00.
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