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Уфимцы могут наблюдать слияние Венера и Нептуна

Уникальное небесное явление появится 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии можно будет наблюдать уникальное небесное явление. По информации Уфимского планетария, слияние Венеры и Нептуна произойдет 3 февраля.

В планетарии сообщили, что на небосводе невооруженным глазом можно будет видеть Венеру. Для Нептуна понадобится телескоп.

Происходить слияние будет короткое время и за горизонт планеты уйдет уже после 22:00.

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