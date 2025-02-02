В Омске продают здание 1903 года постройки за 16 млн рублей

Объявление размещено на популярной торговой площадке. Дом сейчас находится в заброшенном состоянии и требует серьезного ремонта. Новому собственнику кроме ветхих стен в наследство достанутся неработающие коммуникации, которые необходимо будет привести в надлежащее состояние. Общая площадь объекта более 1500 кв. м, а также в нагрузку покупателю отходит земельный участок размером 6,05 тыс. кв. м.