В Омске продают здание 1903 года постройки за 16 млн рублей

В Омске выставлен на продажу старинный дом 1903 года постройки на улице Карбышева, 41/1. Помещение когда-то занимала железнодорожная больница. Памятник архитектуры готовы продать за 16 миллионов рублей.
Объявление размещено на популярной торговой площадке. Дом сейчас находится в заброшенном состоянии и требует серьезного ремонта. Новому собственнику кроме ветхих стен в наследство достанутся неработающие коммуникации, которые необходимо будет привести в надлежащее состояние. Общая площадь объекта более 1500 кв. м, а также в нагрузку покупателю отходит земельный участок размером 6,05 тыс. кв. м.
Есть и другие особенности. Помещение является объектом культурного наследия, поэтому снести его нельзя. Кроме того, передается он вместе с охранной грамотой, которая обязывает владельца содержать имущество и проводить в здании необходимые реставрационные работы. Среди очевидных плюсов — помещение может быть использовано в коммерческих целях.
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