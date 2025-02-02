В семи районах Воронежской области отключат электричество

Жители семи районов Воронежской области на предстоящей неделе останутся без света. Пресс-служба компании «Россетти-Центр» предупредила о краткосрочных отключениях света в период с 3 по 7 февраля. В эти дни с 8.00 до 17.00 энергетики будут планово менять и монтировать линии и опоры ЛЭП, а также проводить техническое обслуживание трансформаторных подстанций.