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В семи районах Воронежской области отключат электричество

Энергетики проводят плановые работы на электрообъектах с 4 по 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жители семи районов Воронежской области на предстоящей неделе останутся без света. Пресс-служба компании «Россетти-Центр» предупредила о краткосрочных отключениях света в период с 3 по 7 февраля. В эти дни с 8.00 до 17.00 энергетики будут планово менять и монтировать линии и опоры ЛЭП, а также проводить техническое обслуживание трансформаторных подстанций.

В графике отключений на предстоящей неделе населенные пункты в Воробьёвском, Хохольском, Каменском, Терновском, Петропавловском, Аннинском и Ольховатском районах. Подробный список можно найти здесь.

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