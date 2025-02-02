Самый дорогой дом вне Минской области продан за 350 тысяч долларов в Бресте

В сообщении сказано, что коттедж находится на окраине Бреста в частном секторе по улице Немцевича. Он был построен в 2012 году на участке в 12 соток. Коттедж двухэтажный. Его общая площадь составляет 265,6 квадратного метра. Указанный дом купили за 350 тысяч долларов в декабре 2024 года. Говорится, что дом оказался самым дорогим, который продали за пределами Минской области в 2024 году.