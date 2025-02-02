Улицы Перми покрыла гололедица после аномального потепления

Первые сообщения о том, что в Перми стало очень скользко, стали поступать ещё днём. Жительница Мария рассказала, что на Компросе, в отличие от многих других улиц краевой столицы, расчистили снег и слякоть, однако асфальт там быстро покрылся льдом. «Очень скользко», — сообщила она.