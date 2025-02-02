Улицы Перми покрыла гололедица после аномального потепления 2 февраля, сообщают сайту perm.aif.ru жители города.
Первые сообщения о том, что в Перми стало очень скользко, стали поступать ещё днём. Жительница Мария рассказала, что на Компросе, в отличие от многих других улиц краевой столицы, расчистили снег и слякоть, однако асфальт там быстро покрылся льдом. «Очень скользко», — сообщила она.
Пермячка Юлия тоже столкнулась с гололедицей на улицах. «Только что с пробежки, всё застыло и там лютый каток опять», — рассказала он perm.aif.ru.
Вечером, с понижением температуры воздуха, ситуацию ухудшилась.
«На улице очень скользко, действительно прямо каток. По улице Попова идти прямо тяжело», — рассказал perm.aif.ru пермяк Артём.
Напомним, аномальное потепление началось в Пермском крае 30 января. Жители Перми несколько дней жалуются на «снежную кашу» на дорогах и тротуарах и плохое качество уборки в краевой столице. По данным метеорологов, оно продлится до 3 февраля. В начале недели в регионе выпадет снег, а 6 февраля начнётся серьёзное похолодание.