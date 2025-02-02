В Чувашии осудили серийного мошенника из Башкирии

В Чувашии осудили уроженца Башкирии за серийное мошенничество. Общая сумма хищений, по информации МВД Чебоксары, составила более 1,5 млн рублей.
По предоставленным данным, в полицию стали обращаться местные жители, которые познакомились с подсудимым через группу в мессенджере. Одним он предлагал дешевые туры, а другим помощь в покупке автомобиля.
В результате оперативники задержали 26-летнего жителя Уфы, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он предстал перед судом в Ейске.
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