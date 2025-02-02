В переполненной школе под Воронежем вместо 75 учатся 170 детей

В воронежском райцентре Семилуки дети учатся в переполненной школе, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». В микрорайоне проживает около пяти тысяч человек, которые посещают единственную сельскую школу, которая начала работу еще в 1960 году, когда территория микрорайона Южный была частью села Девица.
Школа рассчитана на 75 учеников, но в ней обучаются 170 детей. А еще сотня ребят не может в нее попасть из-за переполненности. Родители вынуждены возить их в другие школы.
В учебном заведении всего шесть кабинетов, в которых учатся девять классов. Спортзал расположен в холле, а столовая — в помещении бывшей котельной.
При этом власти уже десять лет обещают местным жителям построить новую. современную школу в Южном микрорайоне. Рядом есть подходящий земельный участок, но дело пока не движется.
Нона этом проблемы жителей Южного микрорайона не заканчиваются. Из 40 улиц только треть имеет твёрдое покрытие, а тротуаров нет совсем. В темное время улицы тонут во мраке, а редкие фонари люди устанавливают самостоятельно. Жители уже жаловались на эту проблему во время прямой линии с президентом. Народный фронт направил обращение губернатору и руководству Семилукского района с просьбой ускорить строительство школы в Южном микрорайоне.