В переполненной школе под Воронежем вместо 75 учатся 170 детей

Нона этом проблемы жителей Южного микрорайона не заканчиваются. Из 40 улиц только треть имеет твёрдое покрытие, а тротуаров нет совсем. В темное время улицы тонут во мраке, а редкие фонари люди устанавливают самостоятельно. Жители уже жаловались на эту проблему во время прямой линии с президентом. Народный фронт направил обращение губернатору и руководству Семилукского района с просьбой ускорить строительство школы в Южном микрорайоне.