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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 3 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 3 февраля 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Шадринская, 73 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Кислицина, 89; Тепличная, 62−66; Партизанская, 36; Нязепетровская, 19; Аргаяшская, 12−38; Ижевская, 7−39; Парковая, 14−23; Авиационная — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Красного Урала, 13 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Мусы Джалиля, 7; Бейвеля, 72; Краснопольская площадка, 1 — с 09.00 до 17.00;

— Комсомольский пр., 33, 33-В, 33-Г, 33-Д, 35; Пионерская, 3 — с 08.00 до 18.00;

— А. Шмакова, 24, 26, 28-А; Краснопольский пр., 46 — с 09.00 до 17.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 3-го Сентября, 28 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Трубников, 7, 10 — с 09.00 до 17.00;

— ч/с: Серова, 17−35; Гомельская, 6−25; Дзержинского, 49-А; Стахановцев, 11; Виллинская — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— П. Калмыкова, 8, 10 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Мартеновская, 17−35; Прокатная, 34−44; Пржевальского, 35−48; Красноуфимская, 16, 18, 20, 32; Сеченова, 33−60; 32 Годовщины Октября, 35 — с 09.00 до 18.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Калининградская, 21-А (подъезды 1, 2); Чехова, 4 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Профинтерна, 6; Клиническая, 22−26; Полетаевская, 7−28; пер. Виноградный, 19−28; Марата, 8−32; Гоголя, 58−60/2; Сосновская, 45−51; Салтыкова, 14−52; Московская, 26; Белорусская, 18, 16 — с 08.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Потемкина, 7, 7-А; Лермонтова, 4, 10 — с 08.30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Плановые работы не проводятся.

ЖКХ