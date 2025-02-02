Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 3 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шадринская, 73 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Кислицина, 89; Тепличная, 62−66; Партизанская, 36; Нязепетровская, 19; Аргаяшская, 12−38; Ижевская, 7−39; Парковая, 14−23; Авиационная — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Красного Урала, 13 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Мусы Джалиля, 7; Бейвеля, 72; Краснопольская площадка, 1 — с 09.00 до 17.00;
— Комсомольский пр., 33, 33-В, 33-Г, 33-Д, 35; Пионерская, 3 — с 08.00 до 18.00;
— А. Шмакова, 24, 26, 28-А; Краснопольский пр., 46 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 3-го Сентября, 28 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Трубников, 7, 10 — с 09.00 до 17.00;
— ч/с: Серова, 17−35; Гомельская, 6−25; Дзержинского, 49-А; Стахановцев, 11; Виллинская — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— П. Калмыкова, 8, 10 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Мартеновская, 17−35; Прокатная, 34−44; Пржевальского, 35−48; Красноуфимская, 16, 18, 20, 32; Сеченова, 33−60; 32 Годовщины Октября, 35 — с 09.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Калининградская, 21-А (подъезды 1, 2); Чехова, 4 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Профинтерна, 6; Клиническая, 22−26; Полетаевская, 7−28; пер. Виноградный, 19−28; Марата, 8−32; Гоголя, 58−60/2; Сосновская, 45−51; Салтыкова, 14−52; Московская, 26; Белорусская, 18, 16 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Потемкина, 7, 7-А; Лермонтова, 4, 10 — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.