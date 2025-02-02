Польский военнослужащий совершил суицид во время операции на границе с Беларусью

Польский военнослужащий совершил самоубийство во время операции на границе с Беларусью, пишет ТАСС по сведениям оперативного командования Вооруженных Сил Польши. Там же уточнили, что расследует инцидент военная жандармерия соседней с Беларусью страны, а надзором займется местная прокуратура.
Уточняется, что военнослужащий принимал участие в операции по охране границы с Беларусью, которая носит название «Безопасное Подляшье». Она началась еще в августе 2024 года, а принимают участие в ней порядка шести тысяч польских военнослужащих.
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