Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польский военнослужащий совершил суицид во время операции на границе с Беларусью

Польский военнослужащий совершил самоубийство во время операции на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польский военнослужащий совершил самоубийство во время операции на границе с Беларусью, пишет ТАСС по сведениям оперативного командования Вооруженных Сил Польши. Там же уточнили, что расследует инцидент военная жандармерия соседней с Беларусью страны, а надзором займется местная прокуратура.

Уточняется, что военнослужащий принимал участие в операции по охране границы с Беларусью, которая носит название «Безопасное Подляшье». Она началась еще в августе 2024 года, а принимают участие в ней порядка шести тысяч польских военнослужащих.

Тем временем уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси: «В детстве я чуть не умер, меня отшептала бабушка из глухой деревни!».

А Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины.