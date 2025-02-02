Погода в Казахстане в понедельник, 3 февраля: где объявлены штормовые предупреждения

На севере, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ночью на юго-востоке области сильный мороз 25 градусов. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах — гололедица. Такой же погода будет и в Конаеве.