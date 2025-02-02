Погода в Казахстане в понедельник, 3 февраля: где объявлены штормовые предупреждения

В Астане ночью и утром ожидаются небольшой снег, туман, гололед.
Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. Днем в Аягозском районе низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, днем в Аягозском районе порывы 15−20 метров в секунду.
На западе, юге, востоке Акмолинской области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшие осадки (снег, дождь). На западе, юге, востоке области прогнозирую низовую метель, туман, гололед.
На севере, востоке Актюбинской области сохранятся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.
На севере, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ночью на юго-востоке области сильный мороз 25 градусов. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах — гололедица. Такой же погода будет и в Конаеве.
На западе, востоке Атырауской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области — туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере и востоке области — метель. Ночью и утром на востоке и юге области прогнозируется туман.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный; на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области — 15−20, порывы — 23−28 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман.
Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области осадки в виде дождя и снега. На западе, севере, юге области ожидаются гололед, туман. В Уральске днем осадки (дождь, снег). Также ожидаются гололед и туман.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается небольшой снег. На западе, севере, востоке области временами туман. В Караганде синоптики прогнозируют временами туман.
На востоке, в центре Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области — туман.
На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на востоке, в центре области — 15−20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается восточный ветер, днем порывы — 15 метров в секунду.
На западе Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь). На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь).
В Павлодарской области ночью ожидается небольшой снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, востоке области синоптики прогнозируют туман. В Павлодаре 3 февраля ночью ожидается небольшой снег, низовая метель, гололед.
На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе области — порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 3 февраля ожидается туман.
На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Шымкент: ночью и утром ожидается туман. г. Туркестан: 03 февраля ночью и утром ожидается туман.
Днем на западе, севере, востоке области Ұлытау ожидается низовая метель. На севере, востоке области временами туман. Ветер восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.