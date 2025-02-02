На маршруте Уфа — Оренбург рельсовые автобусы заменят на электрички «Финист»

В дни пиковых нагрузок составность на данном маршруте увеличивается до 6 вагонов, сообщила дирекция Куйбышевской железной дороги.
В целях обеспечения комфорта пассажиров в пути следования, учитывая ежегодный рост пассажиропотока, в июле 2025 года планируется замена рельсового автобуса РА-3 «Орлан» на электропоезд «Финист» — инновационный подвижной состав отечественного производства.
В 5-вагонной комплектации «Финиста» предусмотрено 409 сидячих мест (общая вместимость поезда — 1263 человек), против 229 посадочных мест в «Орлане». Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трех, в них есть также пеленальные столики. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них. Вагоны оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха.
Ранее сообщалось, что в Уфе построены подъездные пути к 4 станциям «Городской электрички».