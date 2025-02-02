Съемки фильма «Ангелы Ладоги» стартовали 1 февраля в Петербурге

В Петербурге начались съемки исторической драмы «Ангелы Ладоги». Фильм рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Он основан на реальных событиях, произошедших на льду Ладожского озера и Финского залива в начале зимы 1941-го. Главные роли исполнят Роман Евдокимов («Огниво», «Фишер», «Мажор в Сочи) и Тихон Жизневский (“Майор Гром”, “Последний ронин”, “Топи”). Об этом рассказали в Комитете по культуре.