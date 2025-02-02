Съемки фильма «Ангелы Ладоги» стартовали 1 февраля в Петербурге

В Петербурге начались съемки исторической драмы «Ангелы Ладоги». Фильм рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Он основан на реальных событиях, произошедших на льду Ладожского озера и Финского залива в начале зимы 1941-го. Главные роли исполнят Роман Евдокимов («Огниво», «Фишер», «Мажор в Сочи) и Тихон Жизневский (“Майор Гром”, “Последний ронин”, “Топи”). Об этом рассказали в Комитете по культуре.
— Финансирование документальных, художественных и анимационных фильмов на военно-исторические темы — один из приоритетов городской культурной политики, которому большое внимание уделяет губернатор, — подчеркнул председатель Комитета Федор Болтин.
Так, в прошлом году финансово поддержали 10 проектов, в том числе «Ангелы Ладоги». В год 80-летия Великой Победы финансирование на поддержку кино увеличено.