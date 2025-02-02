В Перми прошла памятная церемония в честь годовщины победы в Сталинграде

Сегодня, 2 февраля, в Перми возле памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу прошла церемония в честь годовщины победы в Сталинградской битве. 2 февраля россияне отмечают День воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Цветы к монументу возложили участники движения «Волонтеры Победы». Организаторами мероприятия выступили «Пермская дирекция» совместно с департаментом культуры и молодежной политики Перми.
Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.