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В Перми прошла памятная церемония в честь годовщины победы в Сталинграде

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.

Источник: пресс-служба городской администрации

Сегодня, 2 февраля, в Перми возле памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу прошла церемония в честь годовщины победы в Сталинградской битве. 2 февраля россияне отмечают День воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цветы к монументу возложили участники движения «Волонтеры Победы». Организаторами мероприятия выступили «Пермская дирекция» совместно с департаментом культуры и молодежной политики Перми.

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

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