В Перми прошла памятная церемония в честь годовщины победы в Сталинграде

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.