100-летний юбилей отметила участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко

100-летний юбилей отметила участница Сталинградской битвы, почетный гражданин и ветеран Нижнего Новгорода, Александра Нестеренко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С самого раннего утра Александра Алексеевна принимала многочисленных гостей лично. Поздравить её пришли и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Глава региона вручил ей поздравление Президента РФ Владимира Путина по случаю столетия со дня рождения.
Во время Великой Отечественной войны Александра Алексеевна добровольно ушла на фронт еще со школьной скамьи, служила в разведке и работала в тылу врага. После войны она прочно связала свою судьбу с Нижним Новгородом. До сих пор она продолжает активно участвовать в общественной жизни города и области, ежегодно принимая участие в парадах Победы и районных праздничных мероприятиях.
— Сегодня в свои 100 лет продолжает передавать молодёжи свои знания, опыт и мудрость, прививать патриотизм и любовь к Родине. Держит себя в форме как настоящий разведчик!
Глава города Юрий Шалабаев отметил, что встречи с Александрой Алексеевной стали доброй традицией.
— Она, будучи совсем юной девушкой, добровольцем отправилась на фронт и работала разведчицей, ежедневно рискуя собой ради победы родной страны. И так примечательно получилось, что и день рождения совпал с днем окончания Сталинградской битвы, — сказал Юрий Шалабаев.
В ходе торжества именинница поделилась с гостями воспоминаниями о военных годах, рассказала о своих близких и друзьях, а также поведала историю о случайной встрече с Иосифом Сталиным, которому она «помахала рукой из поезда».
В свой юбилей Александра Алексеевна воспользовалась телемостом, чтобы пообщаться с племянницей, проживающей в Волгограде, которую она до этого не видела.