100-летний юбилей отметила участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко

Во время Великой Отечественной войны Александра Алексеевна добровольно ушла на фронт еще со школьной скамьи, служила в разведке и работала в тылу врага. После войны она прочно связала свою судьбу с Нижним Новгородом. До сих пор она продолжает активно участвовать в общественной жизни города и области, ежегодно принимая участие в парадах Победы и районных праздничных мероприятиях.