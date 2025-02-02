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В Башкирии пообещали теплую погоду и гололеды

В Башгидрометцентре передали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 3, 4 и 5февраля пообещали небольшие снегопады, гололедицу и теплую погоду. Температура воздуха может достигнуть −1 градуса.

В понедельник, 3 февраля, ожидают мокрый снег и гололед, а также южный ветер. Ночью температура воздуха составит −2,-7°, днем +1,-4°.

4 февраля ожидают небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°.

В среду, 5 февраля, ожидают умеренный ветер, осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью −7,-12°, днем −2,-7°.

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