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В Самаре возложили цветы к Вечному огню в день победы в Сталинградской битве

В Самаре почтили память героев Сталинградской битвы 2 февраля.

Источник: администрация Самары

В воскресенье, 2 февраля в России отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. В Самаре на площади Славы возложили цветы и венки к Вечному огню. Об этом сообщили в городской администрации.

«Торжественная церемония прошла в знак памяти и уважения к героям Сталинградской битвы, которые 200 дней шли к победе в этом грандиозном сражении. Битва стала одним из важных этапов Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.

В этом году наступила 82-я годовщина победы в Сталинградской битве. А 27 января в Самаре возложили цветы к Вечному огню в 81-ю годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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