Прощание с заслуженным артистом Борисом Улитиным пройдет 3 февраля в Петербурге

Прощание с заслуженным артистом России и жителем блокадного Ленинграда Борисом Улитиным состоится 3 февраля в Петербурге. Об этом в своих соцсетях сообщил Театр комедии имени Акимова, где служил актер.
— Гражданская панихида пройдет в театре с 10:30 до 11:45, — говорится в сообщении. — Отпевание — в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, 26 — с 13:00 до 14:00.
Борис Улитин вырос в творческой семье. Его отец руководил Театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Голосом Улитина говорят герои «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря», «Чужой против хищника» и многих других. А увидеть его непосредственно в кадре можно в фильмах «Человек-невидимка», «Ты у меня одна», «Ленинград 46» и других. О смерти артиста стало известно 29 января. Он ушел из жизни на 86-м году.