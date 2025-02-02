Запатентован выбор хирургического доступа при операциях на аорте

«У пациентов c избытком массы тела и наличием висцерального ожирения выбор забрюшинного доступа предпочтительнее, так как он ассоциируется с наименьшим числом послеоперационных системных осложнений и летальности. Для пациентов с нормальной или недостаточной массой тела наименее опасен именно лапаротомный доступ. Сейчас выбор хирургического доступа не унифицирован и основывается на личном опыте и предпочтении хирурга. В то же время показания к выбору требуют глубокого анализа и должны основываться в том числе на конституциональных параметрах пациента», — пояснил заведующий кафедрой госпитальной хирургии НовГУ Рушан Сулиманов.