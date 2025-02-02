Запатентован выбор хирургического доступа при операциях на аорте

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Преподаватели и студенты Новгородского государственного университета вместе с сосудистыми хирургами Новгородской областной клинической больницы запатентовали новый способ выбора хирургического доступа при операциях на аорте и подвздошных артериях. Модификация поможет улучшить результаты лечения и снизить риск осложнений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Предложенная модификация позволит снизить риск развития жизнеугрожающих осложнений после операций, а также сократить время пребывания пациента в стационаре. Методика заключается в балльной оценке телосложения человека, по результатам которой осуществляется выбор вида хирургического доступа для проведения операции», — сообщили в вузе.
Как пояснили в пресс-службе, для этой методики определяют вес пациента, индекс массы тела, реберно-подвздошное расстояние, окружность живота и эпигастральный угол, образованный соединением пары ребер в месте их прикрепления к грудине. По каждому параметру выставляется оценка от 0 до 3 баллов. Баллы суммируют и в зависимости от их общего количества проводят выбор хирургического доступа к абдоминальной аорте и подвздошным артериям. При показателях в 6 баллов и менее оптимальным доступом следует считать лапаротомию, 7−10 баллов — лапаротомный и забрюшинный доступы, 11−15 баллов — забрюшинный доступ.
«У пациентов c избытком массы тела и наличием висцерального ожирения выбор забрюшинного доступа предпочтительнее, так как он ассоциируется с наименьшим числом послеоперационных системных осложнений и летальности. Для пациентов с нормальной или недостаточной массой тела наименее опасен именно лапаротомный доступ. Сейчас выбор хирургического доступа не унифицирован и основывается на личном опыте и предпочтении хирурга. В то же время показания к выбору требуют глубокого анализа и должны основываться в том числе на конституциональных параметрах пациента», — пояснил заведующий кафедрой госпитальной хирургии НовГУ Рушан Сулиманов.
В исследование были включены 220 пациентов Новгородской областной больницы. В результате в послеоперационном периоде удалось снизить число неспецифических жизнеугрожающих осложнений с 25,4% до 10,2%. Связанная с ними летальность сократилась с 6% до 4,2%. Также использование данной методики сокращает время послеоперационной респираторной поддержки ИВЛ и количество дней, которые пациент должен провести в больнице после операции.