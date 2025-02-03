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В Пермский край из Казахстана незаконно привезли 22 тонны лука

Организации было объявлено предостережение.

Источник: Комсомольская правда

28 января текущего года в Пермский край незаконно ввезли 22 тонны репчатого лука из Республики Казахстан без уведомления Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На территорию Пермского края ООО “Эш-Фрут”, занимающимся оптовой торговлей фруктами и овощами, ввезло 22 тонн репчатого лука из Республики Казахстан в сопровождении фитосанитарного сертификата без уведомления надзорного ведомства», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, продукция не прошла карантинный фитосанитарный контроль. Организации было объявлено предостережение.