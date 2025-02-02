Улица Батьки Миная может появиться в рамках жилой застройки минской Малиновки

Улица Батьки Миная может появиться в рамках жилой застройки микрорайона Малиновка, сообщает агентство «Минск-Новости» по информации Комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей столицы Беларуси.
Еще 15 января комиссия рассмотрела предложения организаций города с предложениями о присвоений наименований составным частям города. В частности, речь идет о проектируемой улице № 10, которая находится на территории объекта «Жилая застройка на пересечении улиц Рафиева — Есенина». Она может получить имя легендарного партизанского командира, героя Советского Союза Батьки Миная.
А улице, которая должна соединить данную проектируемую улицу с улицей Маршала Лосика в минском Сухарево, предлагается назвать переулок Вершинный.
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