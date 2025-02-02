Улица Батьки Миная может появиться в рамках жилой застройки минской Малиновки

Еще 15 января комиссия рассмотрела предложения организаций города с предложениями о присвоений наименований составным частям города. В частности, речь идет о проектируемой улице № 10, которая находится на территории объекта «Жилая застройка на пересечении улиц Рафиева — Есенина». Она может получить имя легендарного партизанского командира, героя Советского Союза Батьки Миная.