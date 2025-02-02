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Улица Батьки Миная может появиться в рамках жилой застройки минской Малиновки

В Минске может появиться улица Батьки Миная в рамках жилой застройки.

Источник: Комсомольская правда

Улица Батьки Миная может появиться в рамках жилой застройки микрорайона Малиновка, сообщает агентство «Минск-Новости» по информации Комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей столицы Беларуси.

Еще 15 января комиссия рассмотрела предложения организаций города с предложениями о присвоений наименований составным частям города. В частности, речь идет о проектируемой улице № 10, которая находится на территории объекта «Жилая застройка на пересечении улиц Рафиева — Есенина». Она может получить имя легендарного партизанского командира, героя Советского Союза Батьки Миная.

А улице, которая должна соединить данную проектируемую улицу с улицей Маршала Лосика в минском Сухарево, предлагается назвать переулок Вершинный.

Тем временем уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси: «В детстве я чуть не умер, меня отшептала бабушка из глухой деревни!».

А Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины.