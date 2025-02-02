Глэмпинг планируют построить вместо грузового порта в Лысковском округе

Глэмпинг планируют построить в Лысковском округе. Проводить работы хотят на территории, на которой ранее собирались возводить грузовой порт. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройки Нижегородской области от 17 января.
Проект создания глэмпинга предложила компания «МСК-Инвест». Согласно информации местной администрации, ранее рассматривалась возможность использования данного участка под строительство грузового порта. В настоящее время данный участок земли принадлежит частному лицу.
«МСК-Инвест» запрашивает изменение функционального назначения земли с производственной на общественно-деловую.
Возражений по поводу данной инициативы высказано не было.