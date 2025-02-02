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Глэмпинг планируют построить вместо грузового порта в Лысковском округе

Проект создания глэмпинга предложила компания «МСК-Инвест».

Источник: Комсомольская правда

Глэмпинг планируют построить в Лысковском округе. Проводить работы хотят на территории, на которой ранее собирались возводить грузовой порт. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройки Нижегородской области от 17 января.

Проект создания глэмпинга предложила компания «МСК-Инвест». Согласно информации местной администрации, ранее рассматривалась возможность использования данного участка под строительство грузового порта. В настоящее время данный участок земли принадлежит частному лицу.

«МСК-Инвест» запрашивает изменение функционального назначения земли с производственной на общественно-деловую.

Возражений по поводу данной инициативы высказано не было.

строительство