В МВД России некомплект кадров составляет 18,7%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Некомплект кадров в МВД России сейчас составляет 18,7%. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой в эфире радио «Комсомольская правда».
«Некомплект сегодня в органах внутренних дел большой, он составляет 18,7%. В подразделениях миграции некомплект 11,7%», — сказал он.
Горовой также привел данные о зарплатах по стране и у сотрудников МВД. «Я приведу две цифры: в целом по стране средняя зарплата с 2012 по 2024 год выросла в 3,1 раза, у нас — в 1,4 раза. Но за этот же срок, в том числе и из-за этого, некомплект увеличился в четыре раза», — добавил он.
Ранее в МВД сообщили, что сотрудникам ведомства в прошлом году несмотря на существенный некомплект личного состава, удалось добиться хороших результатов, что находит отражение в снижении преступности и ее раскрываемости.