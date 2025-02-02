В МВД России некомплект кадров составляет 18,7%

Горовой также привел данные о зарплатах по стране и у сотрудников МВД. «Я приведу две цифры: в целом по стране средняя зарплата с 2012 по 2024 год выросла в 3,1 раза, у нас — в 1,4 раза. Но за этот же срок, в том числе и из-за этого, некомплект увеличился в четыре раза», — добавил он.