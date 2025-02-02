Более 15 тысяч устаревших арестов на недвижимость сняты с учета в Башкирии

Росреестр вместе с Федеральной службой судебных приставов снял более 15 тысяч неактуальных арестов на объекты недвижимости. Об этом сообщили журналисты Ufatime со ссылкой на руководителя Управления Росреестра по РБ Петр Клец.
По словам Клеца, большая часть регистрационных действий связана с наложением и снятием арестов. Число таких решений в 2024 году превысило 540 тысяч, что на 26% больше, чем в 2023 году.
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