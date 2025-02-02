В красноярской семье, где погибли четверо детей, умер трехмесячный младенец

Ранее в этой семье произошла другая трагедия. 21 сентября родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту, всю семью экстренно госпитализировали. В тот же день умерли 13-летний мальчик и шестилетняя девочка. На следующий день скончался еще один ребенок — 11-летняя девочка, а через сутки — их 12-летняя сестра. Мать, которая находилась на девятом месяце беременности, и отец выжили.